Один из виновников - водитель автобуса. Фото: предоставлено героиней публикации.

Под Новосибирском женщину трижды облили водой из луж. Инцидент произошел в городе Обь.

- На остановке Обской рынок (на светофоре) водитель облил мою дочь с головы до ног (ехал на скорости) и даже не остановился. Далее в близи остановки Октябрьская (по улице Станционной) мы шли по тротуару. Водитель на белой машине сделал тоже самое (причем ехал нам на встречу по противоположной от нас стороне). Когда мы шли обратно из медцентра, другой водитель облил меня, - возмущается женщина в группе «Город Обь онлайн».

По словам подписчицы, на ее глазах облили и другую женщину.

- Администрация, может быть можно поставить какие-то ограждения, чтобы пешеходов не обливали? – интересуется она.

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