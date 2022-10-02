В новосибирском аэропорту отменили взлет самолета «Новосибирск-Нерюнгри»

Самолет вылетел с задержкой.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В новосибирском аэропорту отменили взлет рейса «Новосибирск-Нерюнгри». Об этом сообщил телеграмм-канал «Aviaincedent».
- Прерванный взлет решением КВС B-737, сработала индикация открытых левой и правой аварийных дверей выходов на крыло, - говорится в телеграмм-канале.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет был отменен по инициативе экипажа. Вместо положенного времени, самолет вылетел на несколько часов позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер