В новосибирском аэропорту отменили взлет самолета «Новосибирск-Нерюнгри»

Самолет вылетел с задержкой. Фото: Виктория МИНАЕВА

В новосибирском аэропорту отменили взлет рейса «Новосибирск-Нерюнгри». Об этом сообщил телеграмм-канал «Aviaincedent».

- Прерванный взлет решением КВС B-737, сработала индикация открытых левой и правой аварийных дверей выходов на крыло, - говорится в телеграмм-канале.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет был отменен по инициативе экипажа. Вместо положенного времени, самолет вылетел на несколько часов позже.

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