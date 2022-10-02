Котенка нашли дети на улице. Фото: vk.com/nash_dom_sloboda

В Новосибирске живодеры отрезали котенку брови и усы. Об этом в соцсетях рассказала подписчица группы «Наш дом Слобода».

- Сейчас на улице дети подобрали котенка. У него, какие-то злодеи, отрезали все усы и бровки. Он маленький, голодный. Дети не смогли пройти мимо и принесли его домой, - написала возмущенная подписчица паблика.

По словам женщины, они не могут оставить малыша себе: дома у них уже живет кошка. Сейчас они ищут новых хозяев для подобранного котенка и надеются, что они не бросят малыша.

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