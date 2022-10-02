Яма находится недалеко от жилого дома. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске заметили глубокую яму на улице Адриена Лежена 18/1. Очевидец написал об этом пост в телеграмм-канал группы «Инцидент Новосибирск».
- Вот так оставили на ночь и на выходные, похоже коммунальщики решили поставить «капкан» для прохожих, - говорится в посте.
На кадрах видно, что яма находится недалеко от жилого дома. Она перегородила пешеходную дорожку, по которой ходят местные жители.
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