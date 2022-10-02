В Новосибирском зоопарке показали реакцию манулов на первый снег

Манул покорил пользователей соцсетей. Фото: Роман ПАУЛОВ/Новосибирский зоопарк.

Манулы из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило не перестают . На этот раз пушистые животные покорили пользователей соцсетей реакцией на первый снег: фото с ними выложили на станице новосибирского зоопарка. На кадрах видно, как манул сначала не понимает, что происходит. И снегом он явно не доволен: на мордашке так и читается: «Зима близко». И это его явно не радует. В комментариях новосибирцы оценили эмоционального манула:

- Манул всегда готов к снегу и зиме!

- Какой очаровашка!

- Я отреагировал так же, как и он.

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