Суд встал на сторону питерской компании. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирская фирма заплатит 800 тысяч за незаконное использование бренда «Брат-2». Иск в суд подала питерская кинокомпания «СТВ».

- Новосибирская фирма предлагала у себя на сайте товары с изображением героев фильмов «Брат» и «Брат-2». Была проведена закупка товара «Мужская футболка - Брат». Разрешение на использование вышеуказанного объекта интеллектуальной собственности от правообладателя не предоставлялось, следовательно, использование осуществляется незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателя, - говорится в решении суда.

Теперь новосибирская компания должна будет выплатить компенсацию, а так же заплатить 19 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

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