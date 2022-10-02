Суд встал на сторону питерской компании.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Новосибирская фирма заплатит 800 тысяч за незаконное использование бренда «Брат-2». Иск в суд подала питерская кинокомпания «СТВ».
- Новосибирская фирма предлагала у себя на сайте товары с изображением героев фильмов «Брат» и «Брат-2». Была проведена закупка товара «Мужская футболка - Брат». Разрешение на использование вышеуказанного объекта интеллектуальной собственности от правообладателя не предоставлялось, следовательно, использование осуществляется незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателя, - говорится в решении суда.
Теперь новосибирская компания должна будет выплатить компенсацию, а так же заплатить 19 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.
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