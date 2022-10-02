В Новосибирске сирена сработала в ночь на 2 октября

В Новосибирске ложно сработала сирена в Кировском районе. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске сирена сработала в ночь на воскресенье, 2 октября. Ее услышали горожане в Кировском районе на улице Зорге. Как утверждают местные жители, сирена работала несколько минут, люди в этот момент вышли на улицы. После того, как сирена перестала работать, жители улицы Зорге вернулись в свои квартиры.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области объяснили корреспондентам КП-Новосибирск, что ночью случилось с сиреной.

- Произошло ложное срабатывание сирены, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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