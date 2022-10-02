Грибы в лесах еще есть. Фото: Олег ДОЛГИН.

Новосибирцы собирают опята под снегом. О своих находках они рассказывают в группе «Грибы и грибные места НСО».

- Под снежком зимние опята в рост пошли, - пишет один из грибников в группе.

Кроме этого любителям тихой охоты удалось собрать почти целое ведро груздей.

Напомним, что первый снег в Новосибирске выпал 28 сентября. Вместе с ним пришли первые морозы. В этот день столбики термометров опустились ниже 0. Однако, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе немного потеплеет: во вторник воздух прогреется до плюс 10 градусов.

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