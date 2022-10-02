Сибирское дерби состоялось 1 октября. Фото: ХК «Сибирь».
Новосибирский ХК «Сибирь» встретились с «Авангардом» на новой ледовой арене. « G-Drive Арена» стала домашней площадкой для хоккейной команды из соседнего города.
Сибирское дерби состоялось 1 октября. Между командами велась ожесточенная борьба за победу. Открыла счет «Сибирь». Они забили первую шайбу в ворота противника.
- Забили вторую шайбу, но Авангард взял запрос на определение вне игры, и оно действительно было. Счет прежний 0-1, - говорится в группе ХК «Сибирь».
Мачт закончился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер