В Новосибирске хулиганы вспороли бок иномарки

Авто серьезно повредили. Фото: «На ОбьГЭСе».
В Новосибирске неизвестные порезали бок иномарки, припаркованной во дворе. Инцидент произошел в районе ОбьГЭС на улице Гидромонтажная.
- Утром я обнаружила свой автомобиль в таком состоянии. Находился на парковке у Гидромонтажной, 48. Может, кто-то что-то слышал или видел? – пишет владелица авто в группе «На ОбьГЭСе».
На кадрах видно, что бок у автомобиля как будто вспороли.
В комментариях подписчики группы дали совет, что можно сделать:
- Смотрите записи с камер на домах. Спрашивайте у кого есть видеорегистратор, и просите записи с него.
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