В Новосибирске хулиганы вспороли бок иномарки

Авто серьезно повредили. Фото: «На ОбьГЭСе».

В Новосибирске неизвестные порезали бок иномарки, припаркованной во дворе. Инцидент произошел в районе ОбьГЭС на улице Гидромонтажная.

- Утром я обнаружила свой автомобиль в таком состоянии. Находился на парковке у Гидромонтажной, 48. Может, кто-то что-то слышал или видел? – пишет владелица авто в группе «На ОбьГЭСе».

На кадрах видно, что бок у автомобиля как будто вспороли.

В комментариях подписчики группы дали совет, что можно сделать:

- Смотрите записи с камер на домах. Спрашивайте у кого есть видеорегистратор, и просите записи с него.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер