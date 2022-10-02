Погода в Новосибирске на 2 октября 2022 года: будет прохладно, без осадков

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 2 октября 2022 года. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Погода в Новосибирске на 2 октября 2022 года будет прохладной. Осадков при этом не предвидится, сообщает Западно-сибирский гидрометцентр.

– Днём в Новосибирске будет +3…+5 градусов. Ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, – передают метеорологи.

Специалисты «Яндекс Погоды» обещают более приятный день. Они говорят, что в Новосибирске будет светить солнце, а воздух прогреется до +7.

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