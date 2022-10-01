Красноярские власти проверили условия для мобилизованных в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал мэрии Красноярска.

Красноярские власти проверили, как организованы в Новосибирске условия для мобилизованных граждан. В учебной части сейчас находятся призванные со всех регионов Сибири, в том числе из Красноярского края. Туда по поручению мэра Владислава Логинова прибыли представители администрации.

– Начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко уже побывал в учебке Новосибирска, пообщался с нашими ребятами, посмотрел условия их проживания, – сообщили в Телеграм-канале мэрии Красноярска.

Ивченко заключил, что условия в учебке нормальные. По его словам, мобилизованных парней хорошо кормят, всех переодели в военную форму. Он уверен, настрой у ребят отличный.

– Сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно, – добавил Николай Ивченко.

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