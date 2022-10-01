Губернатор Андрей Травников прокомментировал присоединение новых регионов к РФ. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области высказался о присоединении к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Обращение с комментарием главы региона появилось в соцсетях.

Андрей Травников поздравил жителей присоединенных регионов и жителей Новосибирской области с этим, по его словам, знаменательным событием. Губернатор подчеркнул, что благодаря присоединению отменились вещи, с которыми люди и власти были не согласны десятилетия.

– Мы сжимали зубы и думали, почему мы, россияне, не можем им помочь. Мы, конечно же, были не согласны с тем, что Украину превращают в фейковое государство, – сказал в своем обращении Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что Россия будет жить самостоятельно, со своими ценностями, подтверждая свой суверенитет

– Русские своих не бросают, как бы не было тяжело, – завершил свою речь Андрей Травников.

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