Губернатор Андрей Травников прокомментировал присоединение новых регионов к РФ. Фото: Правительство НСО.
Губернатор Новосибирской области высказался о присоединении к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Обращение с комментарием главы региона появилось в соцсетях.
Андрей Травников поздравил жителей присоединенных регионов и жителей Новосибирской области с этим, по его словам, знаменательным событием. Губернатор подчеркнул, что благодаря присоединению отменились вещи, с которыми люди и власти были не согласны десятилетия.
– Мы сжимали зубы и думали, почему мы, россияне, не можем им помочь. Мы, конечно же, были не согласны с тем, что Украину превращают в фейковое государство, – сказал в своем обращении Андрей Травников.
Губернатор подчеркнул, что Россия будет жить самостоятельно, со своими ценностями, подтверждая свой суверенитет
– Русские своих не бросают, как бы не было тяжело, – завершил свою речь Андрей Травников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер