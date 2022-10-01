Осенний призыв в Новосибирске перенесли на 1 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенний призыв в Новосибирске, как и во всей России, перенесли на 1 ноября. Сделали это по Указу президента, который датирован 30 сентября 2022 года.

Так, с 1 ноября 2022 года на военную службу призовут 120 тысяч человек. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны подлежать призыву на службе, а также не находиться в запасе.

Что касается увольнения со службы, то срок его не изменился. Солдат-срочников отправят в увольнение с 1 октября.

Ранее президент РФ объявил о частичной мобилизации в стране. В Новосибирской области призывники, которых коснулась частичная мобилизация, уже проходят боевую подготовку.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер