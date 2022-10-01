21-летний водитель BMW попал в больницу после жёсткого столкновения с минивэном в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Нск.

В ГИБДД раскрыли подробности крупного ДТП на новосибирском перекрестке. Ранее сообщалось, что там столкнулись BMW и минивэн Honda Airwave.

– Женщина-водитель 1989 года рождения за рулем Honda Airwave двигалась по улице Ватутина, со стороны ТРЦ Мега, с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко. В пути следования у дома 120/1 по улице Немировича-Данченко не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении, – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадал вредитель «БМВ» – парень 2001 года рождения. Его госпитализировали с различными травмами.

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