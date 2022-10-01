Новосибирец украл у соседа «Оку» и сдал её на металлолом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Ленинского района Новосибирска обратился в полицию по поводу пропажи своей машины «Оки». Он заявил, что автомобиль, который был припаркован у дома, исчез. В полиции выяснили, что машину украли. Вором оказался сосед потерпевшего – парень 25-ти лет. Ранее он судим не был.

– Подозреваемый заметил, что транспортное средство долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем. Он похитил машину и сдал её в пункт приема металла, куда доставил автомобиль с помощью эвакуатора, – пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции в отношении парня возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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