Красивый госномер на машину в Новосибирске предлагают купить за 1,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красивые госномера на машину предлагают в Новосибирске за впечатляющую стоимость. Продают их на специальном сайте. Цены варьируются: приобрести номер можно как за 20 тысяч рублей, так и за полтора миллиона.

– Номер С007СС предлагают купить за 1,5 млн рублей. Объявление появилось на сайте 16 сентября. Переоформление оплачивается отдельно, – говорится в объявлении на сайте.

Для тех, кто предпочитает подешевле, на сайте есть зеркальный номер К373РО. Его цена довольно скромная – 20 тысяч рублей. Еще один интересный бюджетный вариант С030ОО будет стоить 39 тысяч рублей.

А вот номера с повторяющимися буквами гораздо дороже. К примеру, номер А036АА предлагают приобрести за 275 тысяч рублей. А О949ОО за 295 тысяч рублей.

Номера серии ННН (Н — Новосибирск) тоже дорогие. Так, за номер Н255НН придется выложить 380 тысяч рублей.

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