Мэр Новосибирска ответил, получил ли его сын повестку в военкомат.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
У мэра Новосибирска Анатолия Локтя поинтересовались, получил ли его сын повестку в военкомат. Такой вопрос задали журналисты на пресс-конференции 30 сентября.
Анатолий Локоть ответил, что пока его сын не получил повестку. Однако добавил, что он служил в армии.
На вопрос о том, коснулась ли частичная мобилизация кого-то из сотрудников мэрии, Анатолий Локоть ответить затруднился. По его словам, такую информации могут предоставить в Министерстве обороны.
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