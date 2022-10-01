В Новосибирске BMW вылетел на тротуар и врезался в столб после жёсткого столкновения с минивэном. Фото: "АСТ-54".

Утром в субботу, 1 октября, серьёзное ДТП произошло на новосибирском перекрёстке. Там столкнулись BMW и минивэн. Об аварии в соцсети рассказали очевидцы.

– Столкновение произошло на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. После него седан BMW вылетел на тротуар и врезался в столб, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что машины получили серьёзные повреждения.

Очевидцы сообщили, что помощь медиков понадобилась одному из участников аварии.

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