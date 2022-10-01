На Алтае после обвала в горах на дорогу свалились валуны

Свалившиеся на проезжую часть валуны перекрыли проезд. Фото: amic.ru.

В Республике Алтай на перевали Чике-Таман в горах случился обвал. После ЧП на проезжую часть свалились валуны и перекрыли проезд машинам. — Вот так вот перевал засыпало, — цитирует очевидцев произошедшего изданию amic. Ru. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Ключевском районе Алтайского края 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщину обманули на 265 тысяч рублей, когда она заказала мазь для лечения суставов.

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