В Новосибирске появилась школа блогерства для ребят с ОВЗ

По инициативе депутата Заксобрания НСО Елены Спасских в Новосибирске открылась «Школа особенного блогера». Фото: «Ведомости Заксобрания Новосибирской области»

По инициативе депутата Заксобрания НСО Елены Спасских в Новосибирске открылась «Школа особенного блогера». Там 30 юношей и девушек с ОВЗ учились снимать видео, брать интервью, писать тексты и посты в соцсети. Занимались с ребятами новосибирские блогеры, фотографы и журналисты. А для юных жителей Тогучина и Бердска обучение проходило в онлайн-формате.

— Школа продолжает свою работу, сейчас идёт большой курс по мобильной фотографии. Это мощный инструмент социализации, ребята в соцсетях рассказывают о своей жизни и событиях. Блогерство — актуальная компетенция, которую вполне могут освоить дети с сохранным интеллектом. С другой стороны, выпускники коррекционных школ, которые получают справку, а не аттестат, — возможности получить профессию и трудоустроиться у них минимальные, — рассказала Елена Игоревна изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Нужно формировать компетенции, которые будут им по силам, а значит, учитывать индивидуальные особенности.

Елена Спасских также отметила, что в сфере профобучения инвалидов необходим гибкий подход. Поэтому крайне важно подбирать для них те специальности, которые им будет проще освоить, но которые при этом будут приносить им в дальнейшем пользу.

— Зачем учить ребёнка с интеллектуальными нарушениями профессии маляра, штукатура или швеи? Для них это сложный, иногда непосильный труд, зато они прекрасно могут паковать, переносить, убирать, мыть полы, мести дворы, ухаживать за растениями, — пояснила депутат. — Наш комитет совместно с министерством труда и социального развития задались этим вопросом и занимаемся им.

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