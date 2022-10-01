Новосибирец снял на видео подросших манулят, отправившихся исследовать вольер

Подросшие котята манулов из Новосибирского зоопарка активно исследуют мир. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов
Подросшие котята манулов из Новосибирского зоопарка активно исследуют мир. Правда, пока что, только в пределах своего вольера. Их снял на видео фотограф Роман Паулов.
— У манулят с самого раннего детства проявляются их характеры и темперамент: кто-то любит быть поближе к маме, кто-то предпочитает проводить время в уютном и безопасном домике, а кто-то — самый настоящий непоседа и смельчак! Малыш-исследователь, бесстрашно отправляющийся в путешествие изучать окружающий его мир — вот он мамина гордость и головная боль! — рассказал фотограф.
Напомним, сразу шестеро котят у обитательницы зоопарка Мии появились летом 2022 года. Одного из малышей было решено назвать Снежинкой — в честь символа «Новогодней столицы».
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