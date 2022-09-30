В Алтайском крае пенсионерка отдала мошенникам 265 тысяч за мазь для суставов

Женщина влезла в долги и взяла кредит, чтобы собрать требуемую сумму. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ключевском районе Алтайского края 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщину обманули на 265 тысяч рублей, когда она заказала мазь для лечения суставов.

— В феврале через интернет потерпевшая заказывала мазь. Через некоторое время ей перезвонили и предложили получить миллионную компенсацию за купленную мазь. Женщине всего лишь надо было оплатить страховой взнос на 265 тысяч рублей, — передает Amic.ru сообщение МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая собрала требуемую сумму, заняв у знакомых и взяв кредит. Только после передачи денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас в деле разбирается полиция.

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