В начале октября в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

Потепление ожидается с 6-7 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в начале октября ожидается потепление до +15 градусов. Повышение температуры прогнозируют погодные сервисы.

— В субботу, 1 октября, ночью ожидается -1…-3 градуса и мокрый снег, днем потеплеет до +2…+4 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северный до 7 метров в секунду. В воскресенье, 2 октября, ночью будет -2…-4 градуса, днем — +4…+6 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду. В понедельник, 3 октября, ночью ожидается -1…-3 градуса, днем потеплеет до +5…+7 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду, —рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным погодных сервисов Яндекс.Погода и Gismeteo потепление начнется с 6-7 октября. Воздух постепенно начнет прогреваться пока не достигнет отметки от +10 до +15 градусов.

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