Александр Бучман работает в прокуратуре с 2005 года. Фото: прокуратура Амурской области

Президент РФ Владимир Путин представил кандидата на пост прокурора Новосибирской области. Кандидатуру Александра Бучмана рассмотрят 3 октября на совместном заседании комитетов СФ. Об этом сообщил сенатор РФ Андрей Клишас.

— Информация о результатах рассмотрения будет озвучена на заседании СФ 4 октября, — рассказала у себя в Телеграм-канале Клишас.

На данный момент Бучман является прокурором Амурской области. В органах прокуратуры мужчина начал работать с 2005 года сразу после окончания Московского института права по специальности «юриспруденция».

Напомним, что в августе этого года с поста регионального прокурора ушел Яков Хорошев. Должность мужчина занимал с 2018 года, а до этого он девять лет был прокурором Алтайского края.

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