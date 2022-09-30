Военком Евгений Кудрявцев рассказал о проблемах частичной мобилизации в Новосибирской области

Евгений Кудрявцев рассказал о проблемах с проведением частичной мобилизации в регионе. Фото: "Новосибирь"

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал о проблемах с проведением частичной мобилизации в регионе и том, как с ними будут справляться.

— Хотелось бы отметить, что Новосибирская область — ключевой регион Сибири. Поэтому наше училище, которое является формирователем и принимает мобилизационные ресурсы, комплектуется не только жителями нашей области, но и соседних регионов. Из-за этого возникают какие-то неучтенные моменты или мероприятия, на которые нужно быстро реагировать, - пояснил Евгений Кудрявцев в эфире телеграмм-канала правительства «Новосибирь». — К примеру, вчера к нам дополнительно прибыло три эшелона с небольшим промежутком из Иркутской области. Параллельно также новосибирцы приходили на пункт приема. И образовалось скопление личного состава.

Людей разместили в культурных учреждения Первомайского района и Академгородка, а также в сборном пункте военного комиссариата, а также обеспечили питанием. И далее отправляли на процедуру зачисления в списки воинской части.

Ранее, жалобы на размещение мобилизованных граждан прокомментировали в правительстве Новосибирской области. По сообщению властей, основной причиной проблемы стало то, что множество призванных явились к месту сбора в одно и тоже время. Эту тему также поднимал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.

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