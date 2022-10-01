Погода в Новосибирске на 1 октября 2022 года: как начнется второй месяц осени

Октябрь начнется со снегопадов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 1 октября 2022 года будет снежной и пасмурной. Однако синоптики передают, что долго снегопад длиться не будет.

— Ночью температура упадет до -1…-3, днем будет +2…+4. Ночью будут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…-5 градусов, при прояснениях до -10. Днем температура составит +1…+6 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

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