В Новосибирске машина ППС перевернулась на крышу после ДТП с иномаркой

Новосибирске вечером в пятницу, 30 сентября. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске вечером в пятницу, 30 сентября. Произошло ДТП на улице Челюскинцев. Там кроссовер столкнулся с машиной ППС. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Челюскинцев произошло столкновение белого кроссовера и автомобиля ППС. От удара последний перевернулся на крышу. О пострадавших не сообщается, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика, снятого другими автомобилистами, видно, что обе машины получили серьезные повреждения. В ГИБДД произошедшее еще не прокомментировали.

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