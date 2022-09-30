Из новосибирских школ уберут охранников без документов после стрельбы в Ижевске. Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагедии, произошедшей в школе Ижевска, власти Новосибирска решили отстранить от работы в образовательных учреждениях охранников, у которых нет документов о прохождении специальных курсов. А также усилить меры по антитеррористической защищенности объектов образования.

— Руководителям всех образовательных организаций предписано провести инструктаж алгоритма действий при угрозе вооруженного нападения, размещения взрывного устройства и захвата заложников. Проверить исправность всех технических средств охраны. Усилить пропускной режим в зданиях учреждений и не допускать посторонних лиц на территорию, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Также дежурный охранник должен ежедневно проверять работоспособность тревожной кнопки, постоянно иметь при себе ее переносной аналог и знать радиус ее действия.

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