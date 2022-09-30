В Новосибирске иномарка сбила женщину с коляской

Женщину и годовалую девочку доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Pontiac сбил женщину с коляской, когда те переходили дорогу. Произошло ДТП вечером в пятницу, 30 сентября.

— 40-летний водитель за рулем автомобиля Pontiac Vibe двигался со стороны улицы Фрунзе. Напротив дома №2/2 по улице Дзержинского он сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавших в ДТП 41-летнюю женщину и годовалую девочку, которая была в коляске, доставили в больницу с различными травмами. На месте аварии работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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