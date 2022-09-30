Олимпийская чемпионка София Позднякова из Новосибирска рассказала о списке из 100 желаний

София Позднякова поделилась своими мечтами о личном золоте на чемпионате Европы. Фото: ЧС-ИНФО / Андрей Верещагин.

Двукратная олимпийская чемпионка в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы София Позднякова рассказала о своих мечтах и уверенности в новых победах. В Новосибирске ее встретили, когда она вместе с другими спортсменами запускала олимпийский трамвай по маршруту № 13. Об этом сообщает «ЧС-ИНФО».

В последнее время София живет в Москве, тренируется и готовится к следующим Олимпийским играм. Иногда приезжает в родной город повидаться с родственниками.

Как утверждает София, для счастья ей не хватает личной победы на чемпионате Европы и еще почти сотни вещей.

– У меня есть целый список, в нем около ста желаний. Это касается мест, где я хочу побывать и того, что я хочу попробовать. Мне интересно освоить серфинг, съездить на Бали. Хочется покататься на слоне. Этот список можно продолжать и продолжать. Надеюсь, получится все это реализовать в будущем, – рассказала спортсменка.

Недавно девушка прыгнула с тарзанки и попробовала вейкборд, покаталась на лошадях и впервые пробежала 10-километровую дистанцию на московском марафоне.

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