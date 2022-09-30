Новосибирские семьи примут 49 детей-сирот из Донбасса

В Новосибирске из Донбасса в ближайшее время приедут 49 детей-сирот.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске из Донбасса в ближайшее время приедут 49 детей-сирот. Их планируют принять в свои семьи жители города. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
— Нам пришло поручение проявить заботу о детях-сиротах из Донбасса. И задача стоит таким образом: принять 49 ребятишек из детского дома и постараться разместить их здесь, в хороших условиях в нашем городе, — сообщил градоначальник на часе прессы в пятницу, 30 сентября.
Как отметила начальник департамента по соцполитике Ольга Незамаева, цель — устроить детей именно в замещающие семьи, а не в социальные учреждения.
— Все дети из многодетных семей — по 4-5 ребятишек в семье. Соответственно, они все должны будут устроены в одну семью. Возраст у детей разный — от года до 18-ти лет.
Семьям, которые захотят принять у себя детей, должны будут иметь определенные условия. В частности — жилищные. На данный момент уже удалось найти четыре замещающих семьи. Главным образом в этом вопросе будет учитываться мнение детей. Они должны будут выразить желание и готовность отправиться жить именно в эту семью.
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