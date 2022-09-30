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Общество30 сентября 2022 11:59

Владимир Соловьев попросил новосибирские власти проверить организацию частичной мобилизации в регионе

Об этом он написал в своем телеграм-канале
Галина СИМОНОВА
Телеведущий Владимир Соловьев ответил в своем телеграм-канале на пост журналиста Андрея Медведева.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил в своем телеграм-канале на пост журналиста Андрея Медведева.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев ответил в своем телеграм-канале на пост журналиста Андрея Медведева. Он заявил, что мобилизованных разместили в Доме молодежи, где не было спальных мест.

— Хотелось бы к утру получить реакцию властей Новосибирской области и ответственных за мобилизацию лиц, — написал Владимир Соловьев.

Ранее в правительстве Новосибирской области ответили на часть жалоб о размещении мобилизованных.

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По его сообщению, основная причина проблемы — одновременное прибытие призванных (подробнее).

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