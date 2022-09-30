В Гидрометцентре рассказали, когда в Новосибирске прекратит идти снег

Снег прекратит идти на ближайших выходных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С конца сентября улицы в Новосибирске покрыты снегом, который, кажется не собирается уходить. Будут ли еще теплые дни и растает ли снег? Мы узнали ответ у синоптиков.

— По прогнозу на ближайшие дни снегопады прекратятся в воскресенье, 2 октября. В этот день будет пасмурно, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -2…-4 градуса по Цельсию, днем — +3…+5 градусов, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

С заявлениями метеорологами совпадает краткосрочный прогноз «Яндекс.Погоды». Однако по их данным, снег перестанет идти уже 1 октября, но будет по-прежнему холодно. В ближайшую неделю снегопадов не обещают, хотя на небе почти не будет выглядывать из-за туч солнце. Но станет теплее: 4 октября температура повысится до +7, а 8 октября температура — до +11 градусов.

Сайт Gismeteo прогнозирует прекращение снегопадов также 2 октября, но обещает еще большее потепление. На следующей неделе может даже вернуться бабье лето: 5 октября термометры покажут +13 градусов, а 6 числа — все +16.

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