В Новосибирской области запретили продавать алкоголь возле пунктов сбора и НВВКУ

Запрет будет держаться на период проведения частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области запретили продавать алкоголь вблизи пунктов предварительного сбора у военных комиссариатов, а также в районе НВВКУ. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление в четверг, 29 сентября.

— Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации, — указано в документе.

Алкоголь нельзя будет продавать на 300-метровой территории около пунктов сбора, а также в районе километра вокруг НВВКУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер