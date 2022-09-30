В школе № 167 появится 450 дополнительных мест

Ремонт школы стартовал в 2022 году. Фото: Мэрия Новосибирска

В связи с капитальным ремонтом здания ученики школы № 167 на улице Добролюбова распределены в другие учреждения образования Октябрьского района, чтобы 1 сентября 2023 года вернуться в обновленные классы.

— Капитальный ремонт школы № 167 в Октябрьском районе проводится в рамках федеральной программы, которая позволяет нам приводить в порядок образовательные учреждения в сложившихся микрорайонах, построенных в 40-60-х годах прошлого века. Преимущество программы — стоимость ремонта значительно ниже стоимости строительства новой школы. В итоге мы получаем обновленное здание, с современным оборудованием и комфортными условиями для школьников и педагогов. Прежде всего в этом здании необходимо отремонтировать коммуникации и крышу, которые находятся в плачевном состоянии. Задача подрядчика на сегодня — подключить отопление в здании для проведения работ в зимний период, — отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Ремонт школы стартовал в 2022 году. Завершить работы планируется к сентябрю 2023 года. Сейчас там уже проведён демонтаж системы отопления, электрики, перегородок, дверей. Мебель и оборудование уже закуплены в полном объеме. Продолжается монтаж системы отопления, электропроводки, перегородок, ведётся стяжка полов и штукатурка стен.

По словам начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева, параллельно с ремонтными работами решался вопрос по размещению детей, так как в рамках федеральной программы, работы проводятся комплексно во всем здании. Учащихся разделили на два потока: часть детей учится в ранее отремонтированном корпусе школы № 167, который был открыт в этом году 1 сентября, а учащиеся 8-11 классов разместились на базе школы № 186 в Октябрьском районе.

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