В Новосибирской области сотрудников Минприроды оштрафовали за взятки на 22 миллиона

Экс-чиновников оштрафовали на 22 миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Под Новосибирском на 22 миллиона оштрафовали двух экс-сотрудников регионального Минприроды. Они обвинялись за взятки на сумму более 1,1 миллиона рублей.

— За взятки экс-чиновники обеспечивали победы в аукционах при купле-продажи леса, а также осуществляли общее покровительство. Еще в одном случае один из подсудимых передал другому 100 тысяч рублей за попустительство по службе. Вину подсудимые не признали, — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд назначил экс-чиновникам наказание в виде штрафа: начальнику отдела лесных отношений — 9,5 миллионов рублей, инженеру отдела — 12,5 миллионов рублей. Кроме того, подсудимым на 9 лет запретили занимать должности в муниципальной и госслужбе. Также суд арестовал их имущество на сумму более 7,5 миллионов рублей.

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