«Клиника года - 2022»: итоги и награждение

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Новосибирская «Комсомолка» наградила лучших врачей и клиники города на традиционном всероссийском конкурсе «Клиника года - 2022».

Напоминаем имена победителей и делимся фотографиями с яркого мероприятия.

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОЙ ДОКТОР ГОДА»

• Диплом победителя I степени: врач - травматолог-ортопед клиники «Доктор ОСТ» Михаил Вячеславович Коротеев

• Диплом победителя II степени: хирург-флеболог клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Магомет Мирзантов

• Диплом победителя III степени: врач - педиатр-эндокринолог многопрофильной клиники Санитас Татьяна Туманова

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА»

• Диплом победителя I степени: многопрофильная клиника Санитас

• Диплом победителя II степени: сеть медицинских центров «Семейный доктор»

• Диплом победителя III степени: центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА»

• Диплом победителя I степени: центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ»

• Диплом победителя II степени: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

• Диплом победителя III степени: стоматологическая клиника RecomenDent

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

ПОЧЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

• «За инновационный подход в производстве средств реабилитации»: компания «ТифлоМед»

• «Самый умный чекап»: Клиника для всей семьи «1 + 1»

• «Инновационная диагностика»: компания «ИМБИАН ЛАБ»

• «Лучший роддом Новосибирска - 2022»: клинический госпиталь «Авиценна» Группы компаний «Мать и Дитя»

• «Доверие»: сеть медицинских центров «Семейный доктор»