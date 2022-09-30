«Клиника года - 2022»: итоги и награждение

Фото: Денис ВИНОКУРОВ
Новосибирская «Комсомолка» наградила лучших врачей и клиники города на традиционном всероссийском конкурсе «Клиника года - 2022».
Напоминаем имена победителей и делимся фотографиями с яркого мероприятия.
Фото: Денис ВИНОКУРОВ
НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОЙ ДОКТОР ГОДА»
• Диплом победителя I степени: врач - травматолог-ортопед клиники «Доктор ОСТ» Михаил Вячеславович Коротеев
• Диплом победителя II степени: хирург-флеболог клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Магомет Мирзантов
• Диплом победителя III степени: врач - педиатр-эндокринолог многопрофильной клиники Санитас Татьяна Туманова
Фото: Денис ВИНОКУРОВ
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА»
• Диплом победителя I степени: многопрофильная клиника Санитас
• Диплом победителя II степени: сеть медицинских центров «Семейный доктор»
• Диплом победителя III степени: центр эффективной медицины «Главный Пациент»
Фото: Денис ВИНОКУРОВ
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА»
• Диплом победителя I степени: центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ»
• Диплом победителя II степени: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»
• Диплом победителя III степени: стоматологическая клиника RecomenDent
Фото: Денис ВИНОКУРОВ
ПОЧЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ
• «За инновационный подход в производстве средств реабилитации»: компания «ТифлоМед»
• «Самый умный чекап»: Клиника для всей семьи «1 + 1»
• «Инновационная диагностика»: компания «ИМБИАН ЛАБ»
• «Лучший роддом Новосибирска - 2022»: клинический госпиталь «Авиценна» Группы компаний «Мать и Дитя»
• «Доверие»: сеть медицинских центров «Семейный доктор»