В Новосибирске перенесли дату открытия парка «Арена» у нового ЛДС

Открытие парка перенесли на конец октября. Фото: соцсети Анны Терешковой

В Новосибирске на месяц перенесли открытие парка «Арена» у нового ЛДС. Планировалось, что все работы завершатся к концу сентября и в последний день месяца парк откроется. Однако подрядчик не успел к сроку.

— Сроки всех ремонтных работ, как я сказал — конец октября. Подрядчик давал обещание досрочно закончить работы, но не получилось. Объясняют это разными причинами, в том числе санкционными действиями. Не будем разбираться. В этом году, безусловно, парк будет введен, уже зимой мы сможем воспользоваться этой зоной отдыха, — сообщил Локоть во время пресс-конференции в пятницу, 30 сентября.

Напомним, ранее мэр говорил, что парк «Арена» станет частью огромной рекреационной зоны, которая будет тянуться вдоль Оби до Бугринской рощи. Планируется, что в будущем вся эта территории станет одной большой зоной отдыха.

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