В Новосибирском районе водитель мусоровоза задавил работника полигона

Дело ушло в суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирском районе водитель мусоровоза задавил работника мусорного полигона. Дело рассматривали в районном суде.
- Водитель не убедился в безопасности совершаемого им маневра и в отсутствии помех для его выполнения, пренебрег помощью третьих лиц, начал движение задним ходом по территории указанного полигона к месту выгрузки мусора и совершил наезд на потерпевшего, - говорится в приговоре.
Работник полигона получил многочисленные травмы и скончался. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Водителю мусоровоза дали один год ограничения свободы.
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