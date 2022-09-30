В Новосибирском районе водитель мусоровоза задавил работника полигона

Дело ушло в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском районе водитель мусоровоза задавил работника мусорного полигона. Дело рассматривали в районном суде.

- Водитель не убедился в безопасности совершаемого им маневра и в отсутствии помех для его выполнения, пренебрег помощью третьих лиц, начал движение задним ходом по территории указанного полигона к месту выгрузки мусора и совершил наезд на потерпевшего, - говорится в приговоре.

Работник полигона получил многочисленные травмы и скончался. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Водителю мусоровоза дали один год ограничения свободы.

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