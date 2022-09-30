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Спорт30 сентября 2022 10:06

ХК «Сибирь» обыграла московский ЦСКА

Игра закончилась со счётом 3:1
Галина СИМОНОВА
Игра закончилась со счётом 3:1. Фото: ХК "Сибирь"

Игра закончилась со счётом 3:1. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл матч у московского ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:1.

- Уже на 8-й минуте встречи новосибирцы отправили первую шайбу в ворота московского ЦСКА,- сообщает паблик ВКонтакте "АСТ-54". - В третьем периоде команды обменялись забитыми шайбами. На гол армейца Михаила Григоренко, наша ледовая дружина ответила точным броском Тэйлора Бека под занавес встречи. Финальная сирена зафиксировала победу «Сибири» над чемпионом со счётом 3:1.

Следующий матч ХК "Сибирь" проведёт 1 октября в Омске против «Авангарда».

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