«Доступная среда» поможет сделать жизнь маломобильных новосибирцев комфортнее и безопаснее

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева: мы готовы оказать любую консультационную поддержку! Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» реализует направление «Доступная среда» в рамках просветительского городского проекта «Школа здоровья» департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Направление «Доступная среда» в рамках проекта «Школы здоровья» официально открыл директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Новое направление «Доступная среда» ставит перед собой задачу широкого информирования маломобильных граждан и членов их семей о ключевых аспектах поддержания и укрепления здоровья, адаптации к активному образу жизни в быту.

Главврач Медицинского центра МП «Новосибирская аптечная сеть» провела полезную лекцию собравшимся. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Как рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева, в рамках «Доступной среды» пожилым горожанам, жителям города с инвалидностью, помогающим им родным и близким людям помимо предоставления медтехники и товаров для здоровья будут рассказывать, как сохранить активное долголетие, как укрепить и поддержать здоровье. Здесь обучат практическим навыкам контроля за состоянием здоровья с помощью медицинских приборов, методам доврачебной самопомощи в случае обострения болезней. Вторая задача инициативы - привлечь предпринимателей мегаполиса к решению важной задачи - созданию безбарьерной городской среды.

Маломобильным гражданам продемонстрировали товары МП «Новосибирская аптечная сеть». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- К сожалению, при выполнении норм федерального закона организации подходят к созданию безбарьерной среды формально. Мы готовы оказать любую консультационную поддержку, чтобы затраты и усилия бизнесменов в этом направлении были максимально эффективными. Что касается лекционной части, то нам очень важна обратная связь от слушателей. Чтобы горожане получали достоверную и проверенную информацию по интересующим их темам здоровья от специалистов, которыми являются медицинские работники, - уточнила Ольга Незамаева.

Врачи показали и рассказали, как пользоваться рядом медицинских устройств. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Школа здоровья» и другие проекты, которые запускает департамент по социальной политике мэрии, помогают сформировать правильное отношение к своему здоровью, поддерживают мотивацию к его постоянному укреплению. Это помогает, в частности, пожилым людям и людям с инвалидностью сделать свою жизнь более безопасной и комфортной.