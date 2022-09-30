Пенсионерку, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах в Новосибирске, нашли мертвой. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Трагедией завершились поиски 78-летней Поповой Галины Алексеевны. Пенсионерку, которая пропала ориентировочно 9 сентября, нашли мертвой.
– Найдена. Погибла, – сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
При каких обстоятельствах умерла бабушка, не ясно.
В СК РФ по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.
– По факту случившегося проводится проверка, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
Когда пенсионерка перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Они приехали к ней домой, но бабушки там не было. На столе нашли продукты, датированные 9 сентября, недопитый компот. Также в доме не было некоторых документов.
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