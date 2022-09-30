Новосибирским пенсионерам-блогерам расскажут, как покорить сеть

Пенсионеров научат пользоваться компьютерами. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Освоить компьютер, продвигаться в соцсетях и не бояться фишинга помогают новосибирским пенсионерам курсы цифровой и финансовой грамотности, организованные при содействии министерства труда и социального развития Новосибирской области. Ежегодно такие курсы посещают порядка 2 тысяч пожилых жителей региона. Запись на курсы ведется в комплексных центрах социального обслуживания населения в каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской области.

— Часто с наступлением пенсионного возраста человек замыкается в себе и минимизирует общение. Вовлечь пожилых людей в активную деятельность — одна из приоритетных задач, которую решает региональное министерство труда и социального развития совместно с партнерами — НКО, общественными организациями и коммерческими структурами, — рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. Освоение компьютера открывает для людей старшего возраста новые возможности, в том числе и дополнительный заработок: благодаря соцсетям они могут монетизировать свои увлечения, продавая в интернете различные изделия, изготовленные своими руками. Пенсионеры-блогеры покоряют интернет-пространство и наращивают число подписчиков в соцсетях.

Напомним, в рамках стартующей 1 октября Декады пожилых людей в Новосибирской области пройдет 1700 мероприятий для представителей старшего поколения.

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