В Новосибирске продлили работу дачных автобусов

Дачные автобусы продолжат работать по 9 октября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске продлили работу сезонных автобусов, которые обслуживают садово-дачные сообщества. По сообщению управления пассажироперевозок, маршруты будут действовать по 9 октября.
— Городские автобусы будут ходить по маршрутам: №51л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2» и №77л «Ул. Ветлужская — Сады» во все дни, кроме 3 октября, — рассказали в мэрии.
Напомним, дачные автобусы запускают ежегодно. В этом году они вышли на маршруты с 23 апреля. 1 октября дачный сезон завершился, однако муниципалитет продлил работу автобусов еще на неделю.
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