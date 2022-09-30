В Новосибирске продлили работу дачных автобусов

Дачные автобусы продолжат работать по 9 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске продлили работу сезонных автобусов, которые обслуживают садово-дачные сообщества. По сообщению управления пассажироперевозок, маршруты будут действовать по 9 октября.

— Городские автобусы будут ходить по маршрутам: №51л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2» и №77л «Ул. Ветлужская — Сады» во все дни, кроме 3 октября, — рассказали в мэрии.

Напомним, дачные автобусы запускают ежегодно. В этом году они вышли на маршруты с 23 апреля. 1 октября дачный сезон завершился, однако муниципалитет продлил работу автобусов еще на неделю.

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