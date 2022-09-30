Под Новосибирском из спортшколы незаконно уволили 67-летнюю медсестру.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Татарской межрайонный прокуратуры проверили детско-юношескую спортшколу после увольнения 67-летней медсестры. Как выяснилось, женщину сократили незаконно.
– Оснований для принятия такого решения и вынесения приказов о неисполнении сотрудником трудовой дисциплины у работодателя не имелось, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В суд с исковым требованием уволенной медсестры обратился прокурор. Требования госорган удовлетворил. Женщину восстановили в должности. Она уже приступила к выполнению трудовых обязанностей. Кроме того, ей выплатят компенсацию за вынужденный прогул, а также за моральный вред в размере 47 тыс. рублей.
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