Под Новосибирском из спортшколы незаконно уволили 67-летнюю медсестру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Татарской межрайонный прокуратуры проверили детско-юношескую спортшколу после увольнения 67-летней медсестры. Как выяснилось, женщину сократили незаконно.

– Оснований для принятия такого решения и вынесения приказов о неисполнении сотрудником трудовой дисциплины у работодателя не имелось, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В суд с исковым требованием уволенной медсестры обратился прокурор. Требования госорган удовлетворил. Женщину восстановили в должности. Она уже приступила к выполнению трудовых обязанностей. Кроме того, ей выплатят компенсацию за вынужденный прогул, а также за моральный вред в размере 47 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер