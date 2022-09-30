В Новосибирске директора мотостроительной компании, задолжавшего сотрудникам 4 млн, наказали штрафом

В Новосибирске директора мотостроительной компании, задолжавшего сотрудникам 4 млн по зарплате, приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске вынесли приговор директору мотостроительной компании, который не платил сотрудникам зарплату. Деньги работникам он не выдавал с июля 2021 года по март 2022.
– Таким образом долг по оплате труда превысил 4 млн рублей, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Директор вину признал. В прокуратуре уточнили, что он принял меры, чтобы рассчитаться с сотрудниками.
Суд признал руководителя виновным. За многомиллионную задолженность по зарплате ему придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер