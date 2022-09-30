В Новосибирске на пятилетний ремонт дорог нужно 20,5 миллиардов рублей

В Новосибирске за пять лет отремонтируют по три дороги в каждом из районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 2023 по 2027 годы планируют отремонтировать 351 участок дорог за 20,5 миллиардов рублей. Об этом на часе прессы в пятницу, 30 сентября, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

– Общая сумма, по которой мы составили весь этот пятилетний план, перспективно обсчитывается в сегодняшних ценах примерно в двадцать с половиной миллиардов рублей, – заявил мэр.

Департамент транспорта и дорожного благоустройства согласовал проведение работ с главами районов. Каждый предложил объекты, которые требовали ремонта, на своей территории. В план включены по три улицы от каждого района.

В план вошли улицы: Дуси Ковальчук, Ипподромская, Кропоткина, Кирова, Большевистская, Выборная, Титова, 2-я Станционная, Котовского, Советское шоссе и Бугринский мост. Также планируют отремонтировать за пять лет улицы Мира, Героев Революции, Одоевского, Твардовского, Богдана Хмельницкого, Учительская и Тайгинская. Ремонт запланирован на проспекте Дзержинского, улице Кошурникова и Гусинобродском шоссе, проспекте Строителей, дамбе ГЭС и улице Софийской.

По подсчетам мэра, в год на ремонт этих дорог будут тратить около 4 миллиардов. Однако градоначальник отметил, что главная задача – успевать отремонтировать все запланированные объекты на эту сумму за сезон дорожных работ.

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