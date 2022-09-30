Сибирячке разрешили не отдавать президентские выплаты бывшему мужу, который прятал от нее детей

Елене не нужно возвращать деньги бывшему мужу. Фото: предоставлено Еленой

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию Елены Н, от которой экс-супруг прятал двоих детей. Напомним, что конфликт между бывшими длится с весны 2019 года. Мужчина взял сыновей на выходные и не вернул. Спустя 2,5 года Елене удалось вернуть мальчиков домой. После чего женщину ждал новый сюрприз.

Бывший муж обратился в суд с иском, чтобы Елена вернула ему президентские выплаты, а также алименты за 2,5 года, в течение которых он не давал бывшей супруге видеться с детьми. Изначально суд иск удовлетворил, а после решение изменилось.

- Решение отменили. С Елены алименты взыскивать в пользу ее бывшего супруга не будут, а также президентские выплаты тоже, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист по спорам о воспитании детей.

Теперь алименты будет выплачивать бывший муж Елены на содержание сыновей.

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