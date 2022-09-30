В Новосибирской области отстрелят 427 животных из-за вспышки опасного заболевания

В Новосибирской области отстрелят более 400 животных из-за вспышки опасного заболевания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области разрешили отстрелить 427 диких животных. Приказы о регулировании численности охотничьих ресурсов опубликованы на сайте Минприроды. Ликвидировать животных нужно из-за вспышек опасного заболевания – трихинеллеза. Отстреливать животных будут в двух районах Новосибирской области – Сузунском и Коченевском.

– В Сузунском районе отстрелу подлежат 60 особей барсука, 8 лисиц, 7 особей куницы. В Коченевском районе нужно ликвидировать 8 медведей, 173 особи кабана, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей, – говорится в документах, опубликованных на сайте Минприроды.

Срок отстрела диких животных с 27 сентября 2022 по 27 сентября 2023 года.

Регулирование численности охотничьих ресурсов необходимо для ликвидации угрозы здоровью населения. Известно, что трихинеллез опасен для человека.

– В тело человека трихинеллы попадают с мясом зараженных животных в случае отсутствия или недостаточности тепловой обработки, то есть с недоваренным, слабосоленым, вяленым продуктом, – пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский. – При «капсулировании» личинок трихинелл в мышцах человека начинается страшная лихорадка, отчего нередки случаи смерти.

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